Обнародованы личные данные жестоких ОМОНовцев из Гродно

7 ноября, 2020, 09:37

В общем доступе появился список имен, адресов и телефонов ОМОНовцев, которые по приказу самопровозглашенного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в течение последних месяцев терроризировали город Гродно

Об этом со ссылкой на телеграмм канал Nexta Live рассказывает Еспресо.TV .

Как отмечается, это только первая часть подобных данных из Гродно.

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"Карательные подразделения, причастные к зверствам против белорусов, конечно же, не ограничиваются Минском. Будет обнародованы имена, адреса и телефоны всех - спасибо честным сотрудникам органов, которые помогают нам с их сбором. Такая помощь обязательно зачтется при формировании новых белорусских силовых структур . Большинство преступников попадут под международные санкции - как попал уже начальник гродненского ОМОНа Виктор Кравцевич. Но санкциями их ответственность, конечно же, не ограничится ", - отмечается в вступительные части материала.

Полный список находится здесь .

Напомним, что именно гродненский ОМОН устроил провокацию, при которой еще на стадии сбора подписей в статусе будущего кандидата в президенты был задержан популярный белорусский блогер и общественный деятель, лидер движения "Страна для жизни" Сергей Тихановський.

Именно после этого штаб объединенной демократической оппозиции решил зарегистрировать кандидатом его жену, филолога и переводчицу Светлану Тихановську, выбранную 9 августа законной главой белорусского государства.

Сергей Тихановський вместе с другими политзаключенными сейчас находится за решеткой.

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