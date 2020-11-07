Турция стремится контролировать энергоресурсы из Каспийского моря и Центральной Азии, - президент Армении Армен Саркисян

7 ноября, 2020, 14:21

Турция вмешалась в конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе для получения рычагов влияния на Европу, главным из которых является экономика

С таким заявлением армянский президент Армен Саркисян выступил в интервью авторитному бельгиському журнала La Libre Belgique, передает Еспресо.TV.

"Основная ее (Турции, - ред.) цель - Европа. В руках у Турции много игральных карт. Одна из них - энергетика. Турция была страной-покупателем энергии. Теперь они хотят иметь свое собственное, под собственным контролем. И если газ и нефть из Каспийского моря пойдут в Европу, это будет через Трансанатолийский (TANAP), а затем Трансадриатический (TAP) трубопроводы. Турция хочет контролировать поток энергоресурсов из Каспийского моря и Центральной Азии. От нее будут зависеть страны Центральной Азии, а также Южной Европы", - отметил президент Армении.

Как подчеркнул Саркисян, если бы Турция не вмешалась, "Нагорный Карабах и Азербайджан, вероятно, пришли бы к прекращению огня". Однако, по его словам, на пути этому стали крупные геополитические амбиции Анкары.

"У Турции значительно шире повестка дня: Сирия, Ирак, Ливия, Египет, восточное Средиземноморье. Она везде создает нестабильность, тем самым нарушая статус-кво, и все для того, чтобы укрепить свою роль", - добавил армянский президент.

Справка

67-летний Армен Саркисян является известным армянским специалистом по международной экономике. Имеет ученую степень кандидата физико-математических наук.

Еще в эпоху советского "застоя" преподавал в Кембридже.

В течение 20 лет (1998-2018) работал послом Армении в Лондоне.

Консультировал такие международные компании как Alcatel, Bank of America, Merril Lynch и др.

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