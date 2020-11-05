Оккупанты сих пор не подали списки на обмен пленными, - Резников

5 ноября, 2020, 16:20

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что обмен пленными затягивается, поскольку оккупанты до сих пор не подали списки. Поэтому пока нет конкретной даты обмена

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Резников отметил, что в украинском плане действий по урегулированию на Донбассе нет конкретной даты для обмена пленными.

"Мы уже несколько раз отправили списки по четырем категориям. Представители Российской Федерации и их "подшефные" до сих пор не предоставили встречные списки. Чтобы было доверие всех сторон, представители Красного Креста должны получить беспрепятственный доступ ко всем местам содержания лиц. Украина со своей стороны это условие выполнила", - подчеркнул он.

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что в плане Украины для Трехсторонней контактной группы говорится, что обмен пленными в формате "всех на всех" должно состояться не позднее 15 декабря.

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