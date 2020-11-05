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Espreso.tvОбществоОккупанты сих пор не подали списки на обмен пленными, - Резников

Оккупанты сих пор не подали списки на обмен пленными, - Резников


фото: reuters
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что обмен пленными затягивается, поскольку оккупанты до сих пор не подали списки. Поэтому пока нет конкретной даты обмена

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Резников отметил, что в украинском плане действий по урегулированию на Донбассе нет конкретной даты для обмена пленными.

"Мы уже несколько раз отправили списки по четырем категориям. Представители Российской Федерации и их "подшефные" до сих пор не предоставили встречные списки. Чтобы было доверие всех сторон, представители Красного Креста должны получить беспрепятственный доступ ко всем местам содержания лиц. Украина со своей стороны это условие выполнила", - подчеркнул он.

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