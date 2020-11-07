МЮ победил "Эвертон" в чемпионате Англии

7 ноября, 2020, 16:51

В 8-м туре чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" победил в гостях "Эвертон"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 19-й минуте "Эвертон" вывел вперед бывший полузащитник "Шахтера" Бернард. До перерыва МЮ отыгрался и вышел вперед благодаря дублю Бруну Фернандеша.

Окончательный результат в конце матча в компенсированное арбитром время установил Эдинсон Кавани.

"Манчестер Юнайтед" победил "Эвертон" 3:1 и набрал 10 очков. Ливерпульцы с 13 очками - шестые.

Чемпионат Англии

8-й тур

7 ноября

"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" 1:3

Голы: Бернард, 19 - Фернандес, 25, 32, 90+5

Напомним, 4 ноября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Истанбул Башакшехир" победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

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