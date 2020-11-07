МЮ победил "Эвертон" в чемпионате Англии
7 ноября, 2020, 16:51
В 8-м туре чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" победил в гостях "Эвертон"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 19-й минуте "Эвертон" вывел вперед бывший полузащитник "Шахтера" Бернард. До перерыва МЮ отыгрался и вышел вперед благодаря дублю Бруну Фернандеша.
Окончательный результат в конце матча в компенсированное арбитром время установил Эдинсон Кавани.
"Манчестер Юнайтед" победил "Эвертон" 3:1 и набрал 10 очков. Ливерпульцы с 13 очками - шестые.
Чемпионат Англии
8-й тур
7 ноября
"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" 1:3
Голы: Бернард, 19 - Фернандес, 25, 32, 90+5
- Напомним, 4 ноября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Истанбул Башакшехир" победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.
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