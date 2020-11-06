 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБайден побеждает в ключевой для выигрыша выборов Пенсильвании

Байден побеждает в ключевой для выигрыша выборов Пенсильвании


фото: Reuters
Кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает действующего президента Дональда Трампа в ключевой для выигрыша выборов президента Пенсильвании

Об этом сообщает CNN.

На данный момент Байден опережает действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на 5597 голосов, с результатом 49,4% против 49,3%

Как и в Джорджии, где Байден вышел в лидеры в ночь на пятницу, Байден начал резко сокращать отрыв, когда избирательная комиссия перешла к подсчету бюллетеней, поступивших по почте. Почти 80% голосов в "почтовых" бюллетенях - за Байдена, утверждают власти Пенсильвании. В 2020 году из-за пандемии количество почтовых голосов было особенно высоким.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 ноября, 2020 пятница

больше новостей

6 ноября, 2020 пятница

5 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать