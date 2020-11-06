Байден побеждает в ключевой для выигрыша выборов Пенсильвании

6 ноября, 2020, 16:15

Кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает действующего президента Дональда Трампа в ключевой для выигрыша выборов президента Пенсильвании

Об этом сообщает CNN.

На данный момент Байден опережает действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на 5597 голосов, с результатом 49,4% против 49,3%

Как и в Джорджии, где Байден вышел в лидеры в ночь на пятницу, Байден начал резко сокращать отрыв, когда избирательная комиссия перешла к подсчету бюллетеней, поступивших по почте. Почти 80% голосов в "почтовых" бюллетенях - за Байдена, утверждают власти Пенсильвании. В 2020 году из-за пандемии количество почтовых голосов было особенно высоким.

Напомним, в четверг Трамп сообщил, что собирается подавать иски против штатов, в которых побеждает демократ Джо Байден. По словам действующего президента, у него есть доказательства фальсификации и мошенничества на выборах в пользу его оппонента.

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