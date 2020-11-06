Киев в "оранжевой", а Николаев и Запорожье в "красной": в Украине обновили разделение на карантинные зоны
Об этом в своем Telegram написал министр Кабмина Олег Немчинов.
Затем в "красную" зону попали города Казатин, Владимир-Волынский, Ковель, Нововолынск, Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск, Житомир, Бердичев, Коростень, Малин, Новоград-Волынский, Ужгород, Берегово, Чоп, Запорожье, Мелитополь Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш, Коломыя, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов, Николаев, Измаил, Черноморск, Полтава, Гадяч, Горишни Плавни, Кременчуг, Лубны, Миргород, Ровно, Острог, Сумы, Ромны, Бережаны, Кременец, Чертков, Харьков, Лозовая, Первомайский, Чугуев, Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Староконстантинов, Шепетовка, Ватутино, Золотоноша, Канев, Смела, Черновцы, Новоднестровск, Чернигов и Нежин.
В свою очередь Киев оставили в "оранжевой" карантинной зоне.
Соответствующее зонирование начнет действовать с понедельника, 9 ноября. Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.
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