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Espreso.tvОбществоКиев в "оранжевой", а Николаев и Запорожье в "красной": в Украине обновили разделение на карантинные зоны

Киев в "оранжевой", а Николаев и Запорожье в "красной": в Украине обновили разделение на карантинные зоны


фото: reuters
Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС обновила разделение Украины на карантинные зоны. Киев оставили в "оранжевой" карантинной зоне, а Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтаву, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов поместили в "красную"

Об этом в своем Telegram написал министр Кабмина Олег Немчинов.

Затем в "красную" зону попали города Казатин, Владимир-Волынский, Ковель, Нововолынск, Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск, Житомир, Бердичев, Коростень, Малин, Новоград-Волынский, Ужгород, Берегово, Чоп, Запорожье, Мелитополь Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш, Коломыя, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов, Николаев, Измаил, Черноморск, Полтава, Гадяч, Горишни Плавни, Кременчуг, Лубны, Миргород, Ровно, Острог, Сумы, Ромны, Бережаны, Кременец, Чертков, Харьков, Лозовая, Первомайский, Чугуев, Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Староконстантинов, Шепетовка, Ватутино, Золотоноша, Канев, Смела, Черновцы, Новоднестровск, Чернигов и Нежин.

В свою очередь Киев оставили в "оранжевой" карантинной зоне.

Соответствующее зонирование начнет действовать с понедельника, 9 ноября. Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

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