Третий номер президентской гонки Молдовы поддержал Санду против Додона
Об этом сообщает молдавское издание INFOTAG.
"В воскресенье мы будем выбирать символ нашей страны на следующие четыре года. И я не могу оставить у власти "кулек" ("Кулек" - политический мем Молдовы, пакет, который олигарх Владимир Плахотнюк передавал Игорю Додону. Вероятно, в нем была наличность, - ред.), который будет продолжать издеваться над нашей страной и будет ее позорить перед гражданами страны и ее партнерами. Мы не можем оставлять "кулек" символом страны еще на четыре года", - заявил Усатый.
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Ренато Усатый отметил, что не является и никогда не был "фанатом Майи Санду".
"У нас с ней разные взгляды, разное видение решения многих проблем. Но у меня нет никаких данных о том, что она является коррумпированной. И у нас сейчас одна цель - избавить страну от мафиозно-коррумпированной системы. Одна часть этой системы, по имени Владимир Плахотнюк, в прошлом году покинула страну, а вторая часть, по имени Додон, продолжает сохранять и развивать эту систему. Я не могу сегодня отказаться от цели своей жизни - свержения этой системы. Мою цель поддержали тысячи и тысячи людей в нашей стране и за рубежом, и мы должны довести до конца", - заявил политик.
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Он сообщил, что не дождался от партии "Действие и солидарность", которую возглавляет Санду, конкретных предложений относительно того, как добиться роспуска парламента и досрочных выборов.
"Мне обещали, что эти предложения вскоре будут. Мы также готовы принять такие предложения от других партий", - отметил Усатый.
Напомним, в первом туре выборов президента Молдовы лидер "Нашей партии" Ренато Усатый набрал 17% голосов избирателей, уступив Игорю Додону (32,61%) и Майе Санду (36,16%).
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