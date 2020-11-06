Третий номер президентской гонки Молдовы поддержал Санду против Додона

6 ноября, 2020, 18:11

Руководитель "Нашей партии" Ренато Усатый публично призвал своих избирателей поддержать Майю Санду во втором туре выборов президента Молдовы,

Об этом сообщает молдавское издание INFOTAG.

"В воскресенье мы будем выбирать символ нашей страны на следующие четыре года. И я не могу оставить у власти "кулек" ("Кулек" - политический мем Молдовы, пакет, который олигарх Владимир Плахотнюк передавал Игорю Додону. Вероятно, в нем была наличность, - ред.), который будет продолжать издеваться над нашей страной и будет ее позорить перед гражданами страны и ее партнерами. Мы не можем оставлять "кулек" символом страны еще на четыре года", - заявил Усатый.

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Ренато Усатый отметил, что не является и никогда не был "фанатом Майи Санду".

"У нас с ней разные взгляды, разное видение решения многих проблем. Но у меня нет никаких данных о том, что она является коррумпированной. И у нас сейчас одна цель - избавить страну от мафиозно-коррумпированной системы. Одна часть этой системы, по имени Владимир Плахотнюк, в прошлом году покинула страну, а вторая часть, по имени Додон, продолжает сохранять и развивать эту систему. Я не могу сегодня отказаться от цели своей жизни - свержения этой системы. Мою цель поддержали тысячи и тысячи людей в нашей стране и за рубежом, и мы должны довести до конца", - заявил политик.

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Он сообщил, что не дождался от партии "Действие и солидарность", которую возглавляет Санду, конкретных предложений относительно того, как добиться роспуска парламента и досрочных выборов.

"Мне обещали, что эти предложения вскоре будут. Мы также готовы принять такие предложения от других партий", - отметил Усатый.

Напомним, в первом туре выборов президента Молдовы лидер "Нашей партии" Ренато Усатый набрал 17% голосов избирателей, уступив Игорю Додону (32,61%) и Майе Санду (36,16%).

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