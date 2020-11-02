Виталий Портников: Санду опережает Додона

2 ноября, 2020, 13:45

По итогам первого тура президентских выборов в Молдове бывший премьер-министр страны и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду с 36,16 процентами голосов опередила главу государства, бывшего лидера пророссийских социалистов Игоря Додона, набравшего 32,61 процента.

Додон – один из самых одиозных политиков на постсоветском пространстве, который не скрывает своей зависимости от Кремля, даже бравирует «особыми отношениями» с российским президентом Владимиром Путиным. Сказать, что Додона не смущает фактическая оккупация части территории его страны Российской Федерацией, мало. Додон не так давно вместе с главой самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским отмечал в Бендерах российский государственный праздник, День народного единства. Тогда молдавские наблюдатели окрестили эту встречу «праздником марионеток».

У Майи Санду другой взгляд на будущее ее страны. Бывший премьер придерживается проевропейского курса и выступает за борьбу с коррупцией и олигархией. Додон и его российские покровители воспользовались этой позицией Санду и проевропейских сил в целом, когда предложили объединиться для борьбы с неформальным правителем страны олигархом Владом Плахотнюком. Объединение оказалось результативным, а Санду возглавила новое молдавское правительство. Но, к счастью для нее, союз с путинскими марионетками был недолог. Уже через несколько месяцев Додон договорился с бывшими соратниками олигарха и разорвал коалицию с проевропейскими силами. Молдова взяла курс на Кремль.

Так что объяснять, на чей стороне могут быть украинские симпатии не приходится. С одной стороны – Додон, который фактически признал российскую оккупацию Крыма и с которым не хотят встречаться украинские президенты. С другой - Санду, которая один из первых своих визитов в должности премьера совершила в Киев для переговоров с украинскими руководителями. И у Санду сейчас появляется реальная возможность победить Додона. Хотя и не будет так просто. На третьем месте по итогам выборов с 16,90 процента голосов оказался мэр города Бельцы, популист Ренато Усатый, который, правда, тоже склоняется в большей степени к России, чем к Западу. Но в России Усатого объявили в международный розыск, а Додона он просто ненавидит. И поэтому даже у проевропейского претендента есть сейчас возможность побороться за его электорат.