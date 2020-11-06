Нардепка-"слуга" Совгиря может принять участие в конкурсе на должность судьи КСУ, - Корниенко
6 ноября, 2020, 15:33
Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря может претендовать на должность судьи КС
Об этом он сказал журналистам, передает УНИАН.
"Есть такая идея среди народных депутатов, чтобы представительница нашей фракции попробовала свои силы в этом конкурсе. Думаю, что этот вопрос в первую очередь к пани Ольге", - заявил Корниенко.
По его словам, Совгиря много указывала коллегам на те недостатки в законопроектах, которые позже КС может признать неконституционными.
- Верховная Рада 6 ноября не смогла избрать судей КСУ по своей квоте.
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