"Дайте работать": в Харькове предприниматели протестуют против карантина

6 ноября, 2020, 16:10

Более полутысячи предпринимателей митинговали за право работать у здания Харьковской ОГА

Об этом сообщает Укринформ.

В руках собравшихся десятки плакатов, в том числе: "Ликвидировать надо COVID, а не общественное питание!", "Мы есть, и мы хотим есть!", "Дайте работать!", "Карантин людей не прокормит!".

"Мы защищаем право на работу, в том числе в условиях карантина, и сохранение упрощенной системы налогообложения и отчетности, что позволит сохранить рабочие места", - отметил предприниматель Алексей Дидул.

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По его словам, за каждым частным предпринимателем стоят семьи и, пусть небольшие, трудовые коллективы, которые могут остаться без денег.

"Мы против вечерних ограничений работы предприятий общественного питания, которые при полном соблюдении правил карантина потеряют клиентов. По той же причине мы против "карантина выходного дня", - сказал Дидул.

После того как из здания ОГА вышли чиновники и забрали письменные требования, предприниматели разошлись.