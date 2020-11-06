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Espreso.tvСпортПобедитель Лиги чемпионов начал тренироваться с клубом из 4-й лиги Италии

Победитель Лиги чемпионов начал тренироваться с клубом из 4-й лиги Италии


фото: Getty Images
Экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли начал тренироваться с итальянской "Франчакортой"

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Клуб выступает в 4-м по силе дивизионе Италии. Пока Балотелли не планирует подписывать контракт с "Франчакортой", а только поддерживать физическую форму, пока не найдет себе новое место работы. Боссы футбольного клуба являются друзьями итальянца.

В прошлом сезоне 30-летний Балотелли защищал цвета "Брешии", за которую провел 19 матчей и забил 5 голов. Болельщикам футболист хорошо известен благодаря выступлениям за английский "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", французскую "Ниццу", итальянские "Милан" и "Интер", с которым выиграл Лигу чемпионов.

За сборную Италии форвард сыграл 36 матча, забил 14 голов и стал в ее составе вице-чемпионом Евро-2012.

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