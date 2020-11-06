Победитель Лиги чемпионов начал тренироваться с клубом из 4-й лиги Италии
Об этом сообщает Corriere della Sera.
Клуб выступает в 4-м по силе дивизионе Италии. Пока Балотелли не планирует подписывать контракт с "Франчакортой", а только поддерживать физическую форму, пока не найдет себе новое место работы. Боссы футбольного клуба являются друзьями итальянца.
В прошлом сезоне 30-летний Балотелли защищал цвета "Брешии", за которую провел 19 матчей и забил 5 голов. Болельщикам футболист хорошо известен благодаря выступлениям за английский "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", французскую "Ниццу", итальянские "Милан" и "Интер", с которым выиграл Лигу чемпионов.
За сборную Италии форвард сыграл 36 матча, забил 14 голов и стал в ее составе вице-чемпионом Евро-2012.
- Напомним, в ноябре 2019 года Марио Балотелли выгнали с тренировки "Брешии".
- В августе этого года сообщалось, что Балотелли может продолжить карьеру в румынском "Клуже".
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