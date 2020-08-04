Скандальный итальянский форвард может продолжить карьеру в Румынии

4 августа, 2020, 21:46

Скандальный итальянский форвард Марио Балотелли может продолжить карьеру в румынском "Клуже"

Об этом сообщает журналист Эммануэль Росу в twitter.

"Мы собираемся сделать два трансфера под Лигу чемпионов. Один из них - итальянский бомбардир", - заявил президент "Клужа" после завоевания титула чемпиона Румынии.

По информации источника, речь идет об экс-игроке итальянских "Милана" и "Интера", английских "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", а также французских "Марселя" и "Ниццы" Марио Балотелли, который славится своим скандальным поведением.

В этом сезоне 29-летний итальянец защищал цвета "Брешии", за которую провел 19 матчей и забил 5 голов.

За сборную Италии форвард сыграл 36 матча, забил 14 голов и стал в ее составе вице-чемпионом Евро-2012.

- Emanuel Roşu (@Emishor) August 3, 2020

28 мая президент "Брешии" Массимо Челлино заявил, что Марио Балотелли после завершения нынешнего сезона покинет команду.

Напомним, в ноябре 2019 года Марио Балотелли выгнали с тренировки "Брешии".