Скандальный итальянский форвард может продолжить карьеру в Румынии
Об этом сообщает журналист Эммануэль Росу в twitter.
"Мы собираемся сделать два трансфера под Лигу чемпионов. Один из них - итальянский бомбардир", - заявил президент "Клужа" после завоевания титула чемпиона Румынии.
По информации источника, речь идет об экс-игроке итальянских "Милана" и "Интера", английских "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", а также французских "Марселя" и "Ниццы" Марио Балотелли, который славится своим скандальным поведением.
В этом сезоне 29-летний итальянец защищал цвета "Брешии", за которую провел 19 матчей и забил 5 голов.
За сборную Италии форвард сыграл 36 матча, забил 14 голов и стал в ее составе вице-чемпионом Евро-2012.
- Emanuel Roşu (@Emishor) August 3, 2020
- 28 мая президент "Брешии" Массимо Челлино заявил, что Марио Балотелли после завершения нынешнего сезона покинет команду.
- Напомним, в ноябре 2019 года Марио Балотелли выгнали с тренировки "Брешии".
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