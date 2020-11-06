Новый нардеп от "Голоса" Шараскин принес присягу
6 ноября, 2020, 11:45
В Верховной Раде присягу нардепа принес Андрей Шараскин
Об этом сообщает РБК-Украина.
"Перед вступлением в должность народный депутат Украины принес присягу перед Верховной Радой. Для принятия присяги на трибуну приглашается народный депутат Шараскин Андрей Андреевич", - отметил глава парламента Дмитрий Разумков.
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После того как Шараскин принес присягу, Разумков объявил о его вхождении во фракцию "Голос".
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