Новый нардеп от "Голоса" Шараскин принес присягу

6 ноября, 2020, 11:45

В Верховной Раде присягу нардепа принес Андрей Шараскин

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Перед вступлением в должность народный депутат Украины принес присягу перед Верховной Радой. Для принятия присяги на трибуну приглашается народный депутат Шараскин Андрей Андреевич", - отметил глава парламента Дмитрий Разумков.

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После того как Шараскин принес присягу, Разумков объявил о его вхождении во фракцию "Голос".