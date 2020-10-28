ЦИК зарегистрировала нардепом "Голоса" Шараскина вместо Вакарчука

28 октября, 2020, 20:59

28 октября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Андрея Шараскина

Об этом сообщает сайт ЦИК.

Шараскин родился 20 сентября 1977 года, проживает в Тернополе. Окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого, является руководителем ООО "Театральная компания Андрея Шараскина". Шараскин (позывной Богема) является украинским добровольцем, ученым, режиссером и актером.

В 2014-2016 годах участвовал в АТО на Донбассе, с 2016 года был заместителем командующего "Украинской добровольческой армии" по общественно-политическим вопросам. За участие в защите Донецкого аэропорта получил орден "За мужество" III степени и медаль "Участник контртеррористической операции". Также имеет отличие министра обороны "Знак почета".

Напомним, 8 октября стало известно, что на место Святослава Вакарчука, который сложил мандат, в Верховную Раду придет ветеран АТО, режиссер и актер Андрей Шараскин.

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Источник: https://censor.net/ua/n3227751