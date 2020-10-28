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Espreso.tvОбществоЦИК зарегистрировала нардепом "Голоса" Шараскина вместо Вакарчука

ЦИК зарегистрировала нардепом "Голоса" Шараскина вместо Вакарчука

28 октября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Андрея Шараскина

Об этом сообщает сайт ЦИК.

Шараскин родился 20 сентября 1977 года, проживает в Тернополе. Окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого, является руководителем ООО "Театральная компания Андрея Шараскина". Шараскин (позывной Богема) является украинским добровольцем, ученым, режиссером и актером.

В 2014-2016 годах участвовал в АТО на Донбассе, с 2016 года был заместителем командующего "Украинской добровольческой армии" по общественно-политическим вопросам. За участие в защите Донецкого аэропорта получил орден "За мужество" III степени и медаль "Участник контртеррористической операции". Также имеет отличие министра обороны "Знак почета".

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Источник: https://censor.net/ua/n3227751

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