На Луганщине и Донетчине 10 ноября откроют два новых КПВВ

6 ноября, 2020, 17:25

На следующей неделе Украина выполнит одно из условий прошлогодней нормандской встречи - откроет два новых контрольные пункта въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга на КПВВ "Счастье".

"Мы уже 10-го (ноября, - ред.) откроем два КПВВ. Это "Счастье" и "Золотое". Все готово для того, чтобы были как пешеходный переход, так и автомобильный. Отдельно есть полоса для гуманитарных грузов. Это одно из условий нормандской встречи", - добавил Зеленский.

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