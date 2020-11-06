На Луганщине осудили экс-боевика батальона Мозгового "Призрак"

6 ноября, 2020, 16:31

6 ноября в Луганской области осудили боевика, который в 2014 году принимал участие в так называемой "охране общественного порядка" Северодонецка

Об этом сообщает Луганская областная прокуратура.

Суд назначил подозреваемому пять лет лишения свободы с испытательным сроком. Сам экс-боевик полностью признал свою вину, сотрудничал со следствием и дал показания против других террористов.

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Следствие установило, что в апреле 2014 года житель Северодонецка нес службу на одном из блокпостов, разбитом боевиками, где проверял документы и выяснял цель прибывших на территорию группировки. Также, в рамках функций подразделения, он выполнял пристрелки автоматического оружия.

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