Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" объявил о строительстве синагоги на территории заповедника

6 ноября, 2020, 15:59

В мемориале "Бабий Яр" заявили о строительстве синагоги на территории Национального историко-мемориального заповедника к 80-й годовщине расстрелов в 2021 году

Об этом сообщает пресс-служба мемориала.

Отмечаеться, что открытие запланировано в 2021 году в рамках подготовки к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру.

Возведение мемориальной синагоги на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" инициировал мемориал "Бабий Яр" совместно с Яковом Дов Блайхом (Объединение иудейских религиозных организаций Украины) и Моше Реувеном Асманом (Всеукраинский еврейский конгресс).

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Возведение мемориальной синагоги запланировано в рамках общего видения Мемориальным центром мемориализации всей территории Бабьего Яра, что также будет включать строительство музея, научного, образовательного центров и благоустройство всей территории мемориального парка.

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"Территория заповедника является местом убийства и вечного покоя для более пятидесяти тысяч евреев, ставших жертвами преступного нацистского режима. Сейчас тысячи людей посещают Бабий Яр, чтобы почтить память жертв трагедии и помолиться за усопших, большинство из которых должны быть помянуты по иудейской традиции", - отметил Яков Дов Блайх, главный раввин Киева и Украины (Объединение иудейских религиозных организаций Украины).

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