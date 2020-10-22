Призываем консолидировать усилия для воплощения украинского государственного проекта мемориализации Бабьего Яра, - Инициативная группа "Первого декабря"

22 октября, 2020, 13:56

21 октября 2020 года состоялась встреча инициативной группы "Первого декабря" с Рабочей группой по разработке концепции комплексной мемориализации Бабьего Яра при Институте истории Украины НАН Украины

На встрече обсудили ситуацию, которая сложилась вокруг проектов мемориализации Бабьего Яра.

Инициативная группа ознакомилась с Концепцией комплексной мемориализации Бабьего Яра. Эту концепцию в 2017-2019 гг. разработала группа украинских ученых во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины и по заказу Министерства культуры Украины и Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Проект получил положительные отзывы украинского и международного научного сообщества.

Сущностью этого украинского государственного проекта является создание современного музейно-мемориального комплекса, который станет одним из пространств консолидации украинского общества и будет акцентировать внимание прежде всего на ценностях, а не только на исторической информации. Концепция опирается на убеждение, что Бабий Яр является частью украинской истории и его мемориализации - дело Украинского государства, в частности украинского гражданского общества. За ее осуществление ответственны представители общества - украинское правительство и депутаты Верховной Рады, избранные в демократических выборах - как на общероссийском уровне, так и местных выборах.

Музейно-мемориальный комплекс будет включать в себя:

ландшафтный мемориальный парк "Бабий Яр - Дорогожицкий некрополь" (территория расстрелов, захоронений и уничтожения трупов жертв во время нацистской оккупации; территория окружающих кладбищ; зону Куреневской катастрофы 1961 г .; природный заповедник Кирилловский роща)

Украинский музей Холокоста, в котором трагедию Холокоста будут представлены в масштабах всей Европы с украинской точки зрения, то есть с учетом особого исторического опыта Украины в ХХ веке;

Мемориальный музей Бабьего Яра, посвященный прежде всего судьбам всех военных и послевоенных жертв Бабьего Яра и борьбе за память о них.

В заявлении инициативной группы "Первого декабря", обнародованном 13 октября т.г., прозвучал призыв к обществу активно поддержать украинский государственный проект комплексной мемориализации и тем самым признать Бабий Яра частью нашей общей истории. В открытом письме украинских ученых и общественных деятелей, обнародованном в мае, отмечалось, что вопрос по чествованию жертв Бабьего Яра и обустройства в нем Мемориал должно находиться исключительно в ведении и под контролем украинского государства и украинского гражданского общества и не может быть передано в руки иностранных граждан и частных структур.

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Инициативная группа "Первого декабря" и Рабочая группа призывают консолидировать усилия гражданского общества и усилить давление на представителей украинской власти для воплощения украинского государственного проекта в жизнь. С этой целью предлагаем общественным организациям и гражданам обращаться с соответствующими запросами к народным депутатам Украины и вновь избранных депутатов Киевского городского совета. Образовательным и научным учреждениям рекомендуем включить в свои мероприятий в течение следующего года, на который приходятся 80-ю годовщину Бабьего Яра, системное обсуждение этой трагедии как части украинской истории и привлечь внимание к местам памяти в разных регионах Украины (в частности, обратиться к тематического интерактивного ресурса ). Представителям СМИ предлагаем информировать об украинском государственном проекте и различных его составляющих.

Консолидируя наши усилия, мы стремимся создать общенациональную платформу, которая могла бы объединить все заинтересованные стороны и была бы площадкой для конструктивного сотрудничества всех государственных, научных, образовательных, общественных, политических, национальных, религиозных, благотворительных, медийных организаций и отдельных деятелей, заинтересованных в воплощении украинской государственной концепции.