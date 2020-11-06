Биткоин достиг рекордного за последние три года роста
6 ноября, 2020, 13:39
Биткоин в пятницу, 6 ноября, достиг трехлетнего максимума - $ 15,5 тыс.
Об этом сообщает Business Insider.
"Биткоин достиг трехлетнего максимума, поднявшись в пятницу на 6%, как только американская платежная компания Square сообщила, что почти 80% дохода Cash App поступает от цифрового токена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стоимость биткоинов выросла до $ 15547, когда Джо Байден обошел Дональда Трампа в Джорджии на тысячу голосов. Кроме того, его цена резко возросла из-за внедрения PayPal операций с криптовалютой.
Также отмечается, что в четверг, 5 ноября, стоимость биткоинов достигла $ 15,6 тыс. рост за неделю составляет 13%.
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