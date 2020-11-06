Биткоин достиг рекордного за последние три года роста

6 ноября, 2020, 13:39

Биткоин в пятницу, 6 ноября, достиг трехлетнего максимума - $ 15,5 тыс.

Об этом сообщает Business Insider.

"Биткоин достиг трехлетнего максимума, поднявшись в пятницу на 6%, как только американская платежная компания Square сообщила, что почти 80% дохода Cash App поступает от цифрового токена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость биткоинов выросла до $ 15547, когда Джо Байден обошел Дональда Трампа в Джорджии на тысячу голосов. Кроме того, его цена резко возросла из-за внедрения PayPal операций с криптовалютой.

Также отмечается, что в четверг, 5 ноября, стоимость биткоинов достигла $ 15,6 тыс. рост за неделю составляет 13%.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb