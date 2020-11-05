Зеленский уволил в трех областях глав ОГА

5 ноября, 2020, 19:19

Соответствующие указы обнародованы 5 ноября на сайте Офиса президента.

В частности, президент указом №490 / 2020 уволил Романа Грищенко с должности председателя Сумской областной государственной администрации.

Указом №489 / 2020 глава государства уволил Максима Куцого с должности председателя Одесской областной государственной администрации.

Кроме того, Зеленский №488 / 2020 уволил Виталия Федорова с должности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Напомним, 4 ноября Кабмин согласовал увольнение глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областных государственных администраций.

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