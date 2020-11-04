Правительство согласовало увольнение трех губернаторов
4 ноября, 2020, 14:43
Кабмин согласовал увольнение глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областных государственных администраций
Такое решение было принято на заседании правительства, передает Еспресо.TV.
Правительство согласовало освобождение от должности председателя Одесской ОГА Максима Куцого, Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорива и Сумской ОГА Романа Грищенко
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