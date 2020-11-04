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Espreso.tvОбществоПравительство согласовало увольнение трех губернаторов

Правительство согласовало увольнение трех губернаторов


фото: kmu.gov.ua
Кабмин согласовал увольнение глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областных государственных администраций

Такое решение было принято на заседании правительства, передает Еспресо.TV.

Правительство согласовало освобождение от должности председателя Одесской ОГА Максима Куцого, Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорива и Сумской ОГА Романа Грищенко

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