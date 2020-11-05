Италия на день отложила введение комендантского часа

5 ноября, 2020, 20:24

В Италии введение комендантского часа, запланированное на 22:00 5 ноября, отложили до 6 ноября

Об этом сообщает The Local.

Отмечается, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страна введет общенациональную комендантский час с 22:00 до 5:00, а также другие ограничения, поскольку Италия борется с увеличением количества новых случаев коронавируса.

Новые правила вступят в силу вечером 6 ноября, на день позже, чем запланировано изначально.

"Все новые меры, предусмотренные последним решением, - те, что зарезервированы для "желтой", "оранжевой" и "красной" зон - начнут действовать с пятницы, 6 ноября. Правительство решило дать возможность всем подготовиться к работе в новых условиях", - говорится в сообщении.

Ранее глава правительства Италии Джузеппе Конте заявил, что правительство введет дополнительные карантинные ограничения из-за роста количества случаев COVID-19, в частности запрет на поездки в регионы с высоким риском заражения.

Напомним, правительство Польши из-за роста случаев коронавируса вводит с 7 ноября ряд новых карантинных ограничений в стране.

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