В Польше из-за вспышки коронавируса с 7 ноября введут новые карантинные ограничения

4 ноября, 2020, 18:39

Правительство Польши из-за роста случаев коронавируса вводит с 7 ноября ряд новых карантинных ограничений в стране

Об этом сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает телеканал TVN24 .

Так, новые ограничения, связанные с эпидемией COVID-19, будут действовать с 7 по 29 ноября.

Полностью закроются театры, кинотеатры, музеи, художественные галереи, общественные и музыкальные центры.

Также будут введены ограничения на пребывание людей в церквях (1 человек на 15 квадратных метров). В магазинах до 100 квадратных метров будет разрешено 1 человек на 10 квадратных метров.

В свою очередь номера в отелях станут доступны только для гостей, которые находятся в командировке.

С понедельника, 9 ноября, ученики всех классов школ перейдут на дистанционное обучение. Ранее дистанционно учились ученики 4-8 классов и средних школ.

Напомним, за 3 ноября в Польше зафиксировали 24 692 новых случая инфицирования коронавирусом, умерли 373 человека. Эти показатели являются рекордными в Польше с начала пандемии COVID-19.

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