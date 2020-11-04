В Польше из-за вспышки коронавируса с 7 ноября введут новые карантинные ограничения
Об этом сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает телеканал TVN24 .
Так, новые ограничения, связанные с эпидемией COVID-19, будут действовать с 7 по 29 ноября.
Полностью закроются театры, кинотеатры, музеи, художественные галереи, общественные и музыкальные центры.
Также будут введены ограничения на пребывание людей в церквях (1 человек на 15 квадратных метров). В магазинах до 100 квадратных метров будет разрешено 1 человек на 10 квадратных метров.
В свою очередь номера в отелях станут доступны только для гостей, которые находятся в командировке.
С понедельника, 9 ноября, ученики всех классов школ перейдут на дистанционное обучение. Ранее дистанционно учились ученики 4-8 классов и средних школ.
- Напомним, за 3 ноября в Польше зафиксировали 24 692 новых случая инфицирования коронавирусом, умерли 373 человека. Эти показатели являются рекордными в Польше с начала пандемии COVID-19.
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