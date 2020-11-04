 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Польше из-за вспышки коронавируса с 7 ноября введут новые карантинные ограничения

В Польше из-за вспышки коронавируса с 7 ноября введут новые карантинные ограничения

Правительство Польши из-за роста случаев коронавируса вводит с 7 ноября ряд новых карантинных ограничений в стране

Об этом сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает телеканал TVN24 .

Так, новые ограничения, связанные с эпидемией COVID-19, будут действовать с 7 по 29 ноября.

Полностью закроются театры, кинотеатры, музеи, художественные галереи, общественные и музыкальные центры.

Также будут введены ограничения на пребывание людей в церквях (1 человек на 15 квадратных метров). В магазинах до 100 квадратных метров будет разрешено 1 человек на 10 квадратных метров.

В свою очередь номера в отелях станут доступны только для гостей, которые находятся в командировке.

С понедельника, 9 ноября, ученики всех классов школ перейдут на дистанционное обучение. Ранее дистанционно учились ученики 4-8 классов и средних школ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 ноября, 2020 среда

больше новостей

4 ноября, 2020 среда

3 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать