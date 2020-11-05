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Espreso.tvОбществоВторой тур выборов мэра Николаева состоится 22 ноября, - Сенкевич

Второй тур выборов мэра Николаева состоится 22 ноября, - Сенкевич

Второй тур выборов городского головы в Николаеве пройдёт 22 ноября

Об этом сообщил действующий мэр Александр Сенкевич, передает Укринформ .

"Впереди второй тур выборов городского головы. Он должен состояться 22 ноября. Нам надо прийти на участки и защитить свой выбор", - сказал Сенкевич.

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Он также выразил надежду, что на этот раз явка будет больше.

Во втором туре за пост городского головы соревноваться действующий мэр Александр Сенкевич (партия "Предложение") и Владислав Чайка - ОПЗЖ.

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