Второй тур выборов мэра Николаева состоится 22 ноября, - Сенкевич
5 ноября, 2020, 08:49
Второй тур выборов городского головы в Николаеве пройдёт 22 ноября
Об этом сообщил действующий мэр Александр Сенкевич, передает Укринформ .
"Впереди второй тур выборов городского головы. Он должен состояться 22 ноября. Нам надо прийти на участки и защитить свой выбор", - сказал Сенкевич.
Читайте также: Второй тур выборов городских голов пройдет 15 и 22 ноября, - ЦИК
Он также выразил надежду, что на этот раз явка будет больше.
Во втором туре за пост городского головы соревноваться действующий мэр Александр Сенкевич (партия "Предложение") и Владислав Чайка - ОПЗЖ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-