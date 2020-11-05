В Украине ни один регион не готов ослабить карантин, - МОЗ

5 ноября, 2020, 13:27

Ни одна область Украины по состоянию на 5 ноября не готова к ослаблению карантина

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, самый высокий показатель заболеваемости коронавирус за 14 дней зафиксирован в Черновицкой (571,9 на 100 тыс. человек), Житомирской (478,5) и Хмельницкой (483,5) областях.

В свою очередь наименьший показатель - в Кировоградской (110,6), Днепропетровской (143,2) и Винницкой (185,9) областях.

В Киеве показатель составляет 299,3, а средний по Украине - 282,5 на 100 тыс. населения.

Как отмечается, загруженность больниц первой волны в целом по Украине составляет 64,7%.

Больше больницы загружены в Полтавской - 93%, Житомирской - 81,1%, Ровенской - 79,2% областях.

В Киеве этот показатель составляет 64,2%.

Отметим, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона, в котором имеется значительное распространение COVID-19.

Регионом со значительным распространением COVID-19 считается регион, в котором есть хотя бы один из следующих признаков:

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 превышает 50% в течение пяти дней подряд;

- среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирование на 100 тыс. населения в течение последних семи дней

- показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень;

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

- показатель роста количества случаев COVID-19 составляет более 10%.

Напомним, в течение суток 4 ноября было зафиксировано 9850 новых случаев коронавируса , что является новым антирекордом, 193 пациенты умерли, 8378 - выздоровели.

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