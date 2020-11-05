COVID-19 в Украине: в течение суток - рекордные 9850 случаев, умерли 193 человека

5 ноября, 2020, 08:32

По состоянию на утро четверга, 5 ноября, в Украине зафиксировано 430 467 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 7924 - летальные, 184782 человека выздоровели

Об этом сообщает пресс служба МОЗ.

За сутки 4 ноября было зафиксировано 9850 новых случаев коронавируса, что является новым антирекордом, 193 пациенты умерли, 8378 - выздоровели.

В регионах заболеваемость пока распространяется следующим образом:

г. Киев - 41373 случаи;

Винницкая область - 11644 случаи;

Волынская область - 14889 случаев;

Днепропетровская область - 16600 случаев;

Донецкая область - 12873 случаи;

Житомирская область - 16 598 случаев;

Закарпатская область - 15849 случаев;

Запорожская область - 11750 случаев;

Ивано-Франковская область - 22 521 случай;

Киевская область - 18329 случаев;

Кировоградская область - 2813 случаев;

Луганская область - 4104 случая;

Львовская область - 32 069 случаев;

Николаевская область - 9306 случаев;

Одесская область - 26838 случаев;

Полтавская область - 11 079 случаев;

Ровенская область - 20671 случай;

Сумская область - 13 196 случаев;

Тернопольская область - 21 499 случаев;

Харьковская область - 40 330 случаев;

Херсонская область - 4852 случая;

Хмельницкая область - 17989 случаев;

Черкасская область - 10085 случаев;

Черновицкая область - 23 708 случаев;

Черниговская область - 9502 случая.

"Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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