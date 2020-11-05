COVID-19 в Украине: в течение суток - рекордные 9850 случаев, умерли 193 человека
Об этом сообщает пресс служба МОЗ.
За сутки 4 ноября было зафиксировано 9850 новых случаев коронавируса, что является новым антирекордом, 193 пациенты умерли, 8378 - выздоровели.
В регионах заболеваемость пока распространяется следующим образом:
г. Киев - 41373 случаи;
Винницкая область - 11644 случаи;
Волынская область - 14889 случаев;
Днепропетровская область - 16600 случаев;
Донецкая область - 12873 случаи;
Житомирская область - 16 598 случаев;
Закарпатская область - 15849 случаев;
Запорожская область - 11750 случаев;
Ивано-Франковская область - 22 521 случай;
Киевская область - 18329 случаев;
Кировоградская область - 2813 случаев;
Луганская область - 4104 случая;
Львовская область - 32 069 случаев;
Николаевская область - 9306 случаев;
Одесская область - 26838 случаев;
Полтавская область - 11 079 случаев;
Ровенская область - 20671 случай;
Сумская область - 13 196 случаев;
Тернопольская область - 21 499 случаев;
Харьковская область - 40 330 случаев;
Херсонская область - 4852 случая;
Хмельницкая область - 17989 случаев;
Черкасская область - 10085 случаев;
Черновицкая область - 23 708 случаев;
Черниговская область - 9502 случая.
"Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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