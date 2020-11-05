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Espreso.tvОбществоВ Украине накопили рекордные за 10 лет объемы газа в подземных хранилищах, - Нафтогаз

В Украине накопили рекордные за 10 лет объемы газа в подземных хранилищах, - Нафтогаз

Страна накопила 28,3 млрд кубометров газа в подземных хранилищах

Об этом сообщил НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

"Оператор газохранилищ Украины успешно завершил сезон закачки и начал сезон отбора. В украинских ПХГ накоплено 28,3 млрд куб. м газа - это абсолютный рекорд за последние 10 лет", - говорится в сообщении.

В Нафтогазе отмечают, что высокие запасы газа способствуют стабилизации рынка газа и дают возможность бесперебойно пройти отопительный сезон даже при холодной зиме не только в Украине, но и в Европе.

Подводим итоги октября. Мы уже об этом говорили, но если есть повод для гордости - почему бы не повторить. Украинский ...

Опубликовано Нафтогаз Хранение газа Четверг, 5 ноября 2020 г.

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