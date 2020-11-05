В Украине накопили рекордные за 10 лет объемы газа в подземных хранилищах, - Нафтогаз
5 ноября, 2020, 20:03
Страна накопила 28,3 млрд кубометров газа в подземных хранилищах
Об этом сообщил НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.
"Оператор газохранилищ Украины успешно завершил сезон закачки и начал сезон отбора. В украинских ПХГ накоплено 28,3 млрд куб. м газа - это абсолютный рекорд за последние 10 лет", - говорится в сообщении.
В Нафтогазе отмечают, что высокие запасы газа способствуют стабилизации рынка газа и дают возможность бесперебойно пройти отопительный сезон даже при холодной зиме не только в Украине, но и в Европе.
Подводим итоги октября. Мы уже об этом говорили, но если есть повод для гордости - почему бы не повторить. Украинский ...Опубликовано Нафтогаз Хранение газа Четверг, 5 ноября 2020 г.
- Напомним, Нафтогаз установил ноябрьскую цену на газ для населения по тарифу Месячный" на уровне 6,33 грн за куб. м , что на 34% больше, чем в октябре.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре