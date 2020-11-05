В городе Украинка Киевской области назначили перевыборы: кандидаты от "слуг" и "ЕС" набрали одинаковое количество голосов

5 ноября, 2020, 18:45

Центризбирком назначил перевыборы в городе Украинка Киевской области на 15 ноября: кандидат от "СН" Оксана Кирилюк и кандидат от "ЕС" Александр Туренко набрали равное количество голосов

Об этом сообщается на сайте ЦИК и на странице Украинского горсовета в Facebook.

"На 15 ноября 2020 года назначено повторное голосование по выборам городского головы в г. Украинка Киевской области (территориальная громада с количеством избирателей в 75 тысяч). Такое решение принято в связи с тем, что по итогам голосования 25 октября 2020 года два кандидата получили одинаковое количество голосов избирателей", - объявили в ЦИК.

"Сейчас уже подтверждено равное количество голосов, которое отдали за двух кандидатов на голову ОТГ: Кирилюк Оксана от партии "Слуга народа" и Туренко Александр от партии "Европейская солидарность", - отметили в горсовете.

За обоих кандидатов отдали голоса по 1233 избирателя.

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"Что касается депутатов местных советов, то по предварительной информации от партий "Европейская солидарность" и "Слуга народа" заходят по 5 депутатов, от партии "Голос" - 4, "За будущее", "Наш край" - по 3 депутата, "Воля", "Батькивщина" и "ОПЗЖ" - по 2 депутата", - добавили в горсовете.

В то же время, отмечается, что второй тур выборов не предусмотрен законодательством для ОТГ. Следовательно, в будущей громаде пройдут именно перевыборы председателя ОТГ: каждый кандидат снова получит право быть избранным.

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