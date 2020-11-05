ЦИК: избраны более 13 тыс. депутатов, назначен второй тур в Кривом Роге, Одессе и Днипре

5 ноября, 2020, 18:24

5 ноября Центризбирком назначил второй тур выборов еще в трех городах

Об этом сообщается на сайте ЦИК .

"Установлены результаты выборов депутатов 585 местных советов и 687 сельских, поселковых, городских голов", - говорится в сообщении.

В целом признаны избранными 13 323 депутата. В частности, в 13 районных советов избраны 378 депутатов, в 116 городских - 2 989 депутатов, в один районный в городе - 38 депутатов, в 152 поселковых - 3 320 депутатов, в 303 сельских - 6 598 депутатов. Также признаны избранными 687 голов (148 - городских, 194 - поселковых, 345 - сельских) также в 24 регионах.

Вместе с тем в 14 территориальных громадах с количеством избирателей более 75 тысяч в 11 регионах Украины назначено повторное голосование по выборам городского головы.

Выборы в Одессе назначены на 15 ноября. Напомним, ранее в ЦИК отметили, что 15 ноября второй тур выборов пройдет в Луцке, Краматорске, Сумах и Каменце-Подольском.

22 ноября второй тур состоится в Днипре, где за власть поборются действующий мэр Борис Филатов и претендент Загид Краснов. В Кривом Роге против действующего мэра Юрия Вилкула поборется претендент от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик. Также 22 ноября выборы пройдут в Славянске, Ужгороде, Броварах, Дрогобыче, Львове, Полтаве и Киеве.

Также на 15 ноября 2020 года назначено повторное голосование по выборам городского головы в г. Украинка Киевской области (территориальная громада с количеством избирателей в 75 тысяч). Такое решение принято в связи с тем, что по итогам голосования 25 октября 2020 года два кандидата получили одинаковое количество голосов избирателей.

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