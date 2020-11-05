УЕФА предложил внести изменения в правила игры рукой в футболе

5 ноября, 2020, 15:51

УЕФА обратился в ФИФА с предложением внести изменения в трактовку правил игры рукой

Об этом сообщает AP.

В частности, президент УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) Александр Чеферин отметил, что нынешняя трактовка правила игры рукой привела ко многим несправедливым решениям.

"Довольно часто бывает, что мяч случайно попадает в руку. Поскольку эти случаи неизбежны, они не должны наказываться, чтобы избежать чрезмерного дробления хода игры и тех случаев, когда подобная ситуация определяет исход матча. Нет ничего постыдного в том, чтобы признать, иногда решения, принимаемые во благо, не достигают своих целей. Поэтому они должны быть пересмотрены", - отметил в обращении Чеферин.

Он предлагает, чтоб арбитрам снова разрешили определять, намеренно футболист сыграл рукой или нет.

Президент ФИФА (Международной федерации футбольных ассоциаций) Джанни Инфантино рассмотрит обращение в ближайшее время.

20 августа стало известно, что ФИФА планирует смягчить правила перехода футболистов из одной сборной в другую

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