УЕФА предложил внести изменения в правила игры рукой в футболе
Об этом сообщает AP.
В частности, президент УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) Александр Чеферин отметил, что нынешняя трактовка правила игры рукой привела ко многим несправедливым решениям.
"Довольно часто бывает, что мяч случайно попадает в руку. Поскольку эти случаи неизбежны, они не должны наказываться, чтобы избежать чрезмерного дробления хода игры и тех случаев, когда подобная ситуация определяет исход матча. Нет ничего постыдного в том, чтобы признать, иногда решения, принимаемые во благо, не достигают своих целей. Поэтому они должны быть пересмотрены", - отметил в обращении Чеферин.
Он предлагает, чтоб арбитрам снова разрешили определять, намеренно футболист сыграл рукой или нет.
Президент ФИФА (Международной федерации футбольных ассоциаций) Джанни Инфантино рассмотрит обращение в ближайшее время.
- 20 августа стало известно, что ФИФА планирует смягчить правила перехода футболистов из одной сборной в другую
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