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Espreso.tvСпортФИФА упростит правила изменения футбольного гражданства

ФИФА упростит правила изменения футбольного гражданства


фото: Getty Images
ФИФА планирует смягчить правила перехода футболистов из одной сборной в другую

Об этом сообщает Sportsnet .

Сейчас игроки не могут выступать за другую сборную, если провели хотя бы один официальный матч за первую национальную команду.

По данным источника, новое правило позволит игрокам менять сборную, если они сыграли не более трех раз за первую национальную команду, включая квалификационные игры турнира, до того, как им исполнится 21 год, и как минимум за три года до изменения гражданства.

При этом нельзя будет изменить гражданство тем, кто принимал участие в финальном турнире чемпионата мира или финальном турнире конфедераций. ФИФА предлагает позволить игрокам вернуться в свою первую национальную команду, если они никогда не играли за другую сборную.

Новое правило вступит в силу в следующем месяце, если 211 национальных ассоциаций одобрят его на конгрессе ФИФА 18 сентября.

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