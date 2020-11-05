Шмыгаль: Минздрав работает над различными сценариями адаптивного карантина

5 ноября, 2020, 15:57

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Минздрав работает над различными сценариями продолжения адаптивного карантина в условиях пандемии COVID-19, сценарии дальнейших противоэпидемических мероприятий будут представлены в ближайшее время

Об этом он сообщил в комментарии журналистам 5 ноября в Киеве, передает Еспресо.TV.

"Сегодня Министерство здравоохранения работает над различными сценариями продолжения адаптивного карантина. Анонсов делать не буду, потому что на самом деле прорабатываются различные варианты. Вчера были разговоры с французскими и немецкими эпидемиологами. Мы смотрим и ищем лучшие практики", - отметил Шмыгаль.

Он отметил, что, вероятнее всего, основой дальнейших противоэпидемиологических мероприятий будет адаптивный карантин, а по какому именно сценарию, власть представит в ближайшее время на заседании правительства.

"Украинская экономика не пострадает от тотального локдаунуа. Очень хорошо себя оправдывает наш адаптивный локальный карантин", - отметил Шмыгаль.

Напомним, Шмыгаль заявил, что в Украине до конца ноября может быть до 15 тыс. новых случаев COVID-19 в день, а к концу года может достичь 20 тыс.

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