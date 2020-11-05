5 ноября, 2020, 11:29

Министр внутренних дел Австрии Карл Негаммер отметил, что все задержанные по делу о теракте имеют миграционное прошлое, некоторые не являются гражданами Австрии

Об этом сообщает " Радио Свобода " со ссылкой на руководителя полиции Вены Герхарда Пюрстля.

По словам начальника полиции Вены Пюрстля, правоохранители задержали 14 человек в возрасте от 18 до 28 лет по подозрению в причастности к террористической организации.

"Некоторые из них имеют гражданство других стран, среди которых Бангладеш, Македония, Турция и Россия", - подчеркнул начальник полиции.

В то же время, министр внутренних дел страны Карл Негаммер добавил, что все задержанные по делу о теракте имеют миграционное прошлое, некоторые не являются гражданами Австрии.

Негаммер также сообщил, что джигадист, который убил четырех и ранил 22 человек в Вене, действовал в тот момент самостоятельно.

Напомним, вечером 2 ноября в Вене произошла стрельба возле синагоги, в результате которого погибли по меньшей мере 4 человека. Нападающий открыл огонь из огнестрельного оружия по посетителям ресторанов, прохожих и полицейских. Один нападавший был убит. Другие атаки произошли чуть позже также в центральном районе Вены.

"Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт.

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