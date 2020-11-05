Оккупанты восемь раз нарушили перемирие на Донбассе

5 ноября, 2020, 18:07

С начала текущих суток, 5 ноября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. Один военный ранен

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 5 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Старогнатовки оккупанты применили стрелковое оружие.

"На участках недалеко от населенного пункта Водяное враг дважды нарушил режим прекращения огня: утром применил стрелковое оружие, а после обеда - минометы калибра 82 миллиметра", - говорится в сообщении.

Кроме того, неподалеку Авдеевки российско-оккупационные войска трижды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Еще два нарушения зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Попасная.

"Здесь противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате подрыва ВОГ-17 один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 ноября в результате сброса из вражеского беспилотника гранаты ВОГ-17 получил ранения украинский военнослужащий.

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