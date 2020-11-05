 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Донбассе беспилотник оккупантов сбросил гранату: ранен украинский военный

На Донбассе беспилотник оккупантов сбросил гранату: ранен украинский военный


фото: pressjfo.news
5 ноября в результате сброса с вражеского беспилотника гранаты ВОГ-17 получил ранение украинский военнослужащий

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ по Донбассу в Telegram.

"5 ноября, в результате сброса с БПЛА гранаты ВОГ-17, получил ранение военнослужащий одного из наших соединений", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россияне в зоне ООС совершили 5 обстрелов и запустили беспилотник, украинские военные сбили вражеский беспилотник

Военному оказана медицинская помощь, состояние бойца удовлетворительное.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 ноября, 2020 четверг

больше новостей

5 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать