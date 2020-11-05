На Донбассе беспилотник оккупантов сбросил гранату: ранен украинский военный
5 ноября, 2020, 15:59
5 ноября в результате сброса с вражеского беспилотника гранаты ВОГ-17 получил ранение украинский военнослужащий
Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ по Донбассу в Telegram.
"5 ноября, в результате сброса с БПЛА гранаты ВОГ-17, получил ранение военнослужащий одного из наших соединений", - говорится в сообщении.
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Военному оказана медицинская помощь, состояние бойца удовлетворительное.
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