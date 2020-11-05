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Espreso.tvОбществоРоссияне в зоне ООС совершили 5 обстрелов и запустили беспилотник, украинские военные сбили вражеский беспилотник

Россияне в зоне ООС совершили 5 обстрелов и запустили беспилотник, украинские военные сбили вражеский беспилотник

В среду, 4 ноября, российские военные в зоне проведения операции объединенных сил 6 раз нарушили мирные договоренности

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Широкино оккупанты применили автоматический станковый гранатомет, в районе Гнутово, Авдеевки и Водяного - стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В районе населенного пункта Шумы задокументировано пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Военные Объединенных сил сбили вражеский беспилотник, применив стрелковое оружие.

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