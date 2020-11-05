Россияне в зоне ООС совершили 5 обстрелов и запустили беспилотник, украинские военные сбили вражеский беспилотник
5 ноября, 2020, 07:42
В среду, 4 ноября, российские военные в зоне проведения операции объединенных сил 6 раз нарушили мирные договоренности
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Широкино оккупанты применили автоматический станковый гранатомет, в районе Гнутово, Авдеевки и Водяного - стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Боевых потерь и ранений в результате вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
В районе населенного пункта Шумы задокументировано пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Военные Объединенных сил сбили вражеский беспилотник, применив стрелковое оружие.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-