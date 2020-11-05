Местные выборы: в Херсонский горсовет прошли пять партий
5 ноября, 2020, 19:04
В Херсонский городской совет прошли пять партий. Также определены два кандидата на должность городского головы, которые прошли во второй тур
Об этом Херсонская городская ТИК сообщила в комментарии Укринформу.
Так, на местных выборах в горсовет Херсона больше всего голосов избирателей получила "Партия Игоря Колыхаева "Нам здесь жить!" - 23,09%.
В свою очередь ОПЗЖ получила 14,5%, "Слуга народа" - 13,01%, "Блок Владимира Сальдо" - 11,75% и ЕС - 8,58%.
Отмечается, что за пост городского головы во втором туре выборов будут соревноваться народный депутат Игорь Колыхаев (30,75%) и экс мер Херсона Владимир Сальдо - 17,09%.
- Напомним, в ЦИК сообщили, что по состоянию на 5 ноября в общем на местных выборах признаны избранными 13 323 депутатов.
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