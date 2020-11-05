Лидер "Интера" пропустит матч против "Аталанты" из-за травмы

5 ноября, 2020, 19:35

Форвард миланского "Интера" Ромелу Лукаку пропустит матч против "Аталанты" из-за травмы

Об этом сообщает Calciomercato .

Лукаку получил травму во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов, в матче против донецкого "Шахтера" в Киеве. С тех пор форвард пропустил два матча, но все еще неизвестно, когда он вернется на футбольное поле.

По информации источника, сегодня, 5 ноября, бельгиец тренировался индивидуально, другая часть команды получила выходной. Решающий день будет завтра, если Лукаку вернется к полноценным тренировкам, то однозначно сыграет против "Аталанты".

В текущем сезоне 27-летний Лукаку провел 7 матчей, забил 7 голов, ассистов не отдавал. Ориентировочная трансферная стоимость бельгийца составляет 85 млн евро.

Напомним, 27 октября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в Киеве сыграл вничью с итальянским "Интером".

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