Луческу грозит дисквалификация за высказывания после матча с "Барселоной"
Об этом сообщает Sport.es .
Луческу могут дисквалифицировать за высказывания о том, что он выступает против системы видеоповторов VAR после матча Лиги чемпионов против "Барселоны".
"Я абсолютный противник этой технологии. Футбол - это яркое зрелище для болельщиков, для телевидения. Это не гандбол и не баскетбол, VAR здесь не помогает. Получается, что все зависит от четвертого или пятого арбитра, который где-то в комнате стоит перед монитором и решает. Мне сложно понять, я против этой технологии ", - сказал Луческу.
Если слова Луческу будут расценены, как жалоба на судейство, то он будет дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов.
- В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" со счетом 1: 2.
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу уверен, что киевляне заслуживали в матче Лиги чемпионов против "Барселоны" минимум на ничью.
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