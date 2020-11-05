Луческу грозит дисквалификация за высказывания после матча с "Барселоной"

5 ноября, 2020, 13:35

Главному тренеру "Динамо" Мирчи Луческу грозит дисквалификация за критические высказывания о системе видеоповторов VAR

Об этом сообщает Sport.es .

Луческу могут дисквалифицировать за высказывания о том, что он выступает против системы видеоповторов VAR после матча Лиги чемпионов против "Барселоны".

"Я абсолютный противник этой технологии. Футбол - это яркое зрелище для болельщиков, для телевидения. Это не гандбол и не баскетбол, VAR здесь не помогает. Получается, что все зависит от четвертого или пятого арбитра, который где-то в комнате стоит перед монитором и решает. Мне сложно понять, я против этой технологии ", - сказал Луческу.

Если слова Луческу будут расценены, как жалоба на судейство, то он будет дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов.

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" со счетом 1: 2.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу уверен, что киевляне заслуживали в матче Лиги чемпионов против "Барселоны" минимум на ничью.

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