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Espreso.tvОбществоКСУ не может собраться из-за отсутствия кворума

КСУ не может собраться из-за отсутствия кворума

Конституционный суд объявил перерыв по делу о толковании норм Конституции Украины о земле из-за отсутствия кворума

Об этом говорится на сайте КСУ.

"Сегодня, 5 ноября, на закрытой части пленарного заседания Конституционный Суд Украины рассматривал дело по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины. В рассмотрении дела объявлен перерыв в связи с отсутствием кворума", - говорится в сообщении.

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