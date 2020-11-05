КСУ не может собраться из-за отсутствия кворума

5 ноября, 2020, 20:46

Конституционный суд объявил перерыв по делу о толковании норм Конституции Украины о земле из-за отсутствия кворума

Об этом говорится на сайте КСУ.

"Сегодня, 5 ноября, на закрытой части пленарного заседания Конституционный Суд Украины рассматривал дело по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины. В рассмотрении дела объявлен перерыв в связи с отсутствием кворума", - говорится в сообщении.

Напомним, четыре судьи Конституционного суда, голосовавшие против решения о е-декларировании, заявили, что временно не будут участвовать в работе суда из-за публикации в СМИ проектов его решений.

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