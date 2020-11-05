 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКарантин "выходного дня" точно не введут с этой недели, - Степанов

Карантин "выходного дня" точно не введут с этой недели, - Степанов


фото: moz.gov.ua
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что власти только работают над решением вопроса по внедрению карантина "выходного дня", ни одного окончательного решения не приняли

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Мы считаем, что более жесткими ограничениями именно в выходной день мы сможем в той или иной степени разрывать эту цепь болезни. Для нас главное - это скорость, с которой распространяется болезнь, ее надо сдержать", - отметил Степанов.

Министр также отметил, что если уж такой вид ограничений и будут вводить, то точно не начиная с этих выходных.

"Это проект, который мы еще согласовываем, окончательного решения правительства еще не существует", - отметил Степанов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 ноября, 2020 четверг

больше новостей

5 ноября, 2020 четверг

4 ноября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать