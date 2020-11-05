Карантин "выходного дня" точно не введут с этой недели, - Степанов
5 ноября, 2020, 14:23
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что власти только работают над решением вопроса по внедрению карантина "выходного дня", ни одного окончательного решения не приняли
Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".
"Мы считаем, что более жесткими ограничениями именно в выходной день мы сможем в той или иной степени разрывать эту цепь болезни. Для нас главное - это скорость, с которой распространяется болезнь, ее надо сдержать", - отметил Степанов.
Министр также отметил, что если уж такой вид ограничений и будут вводить, то точно не начиная с этих выходных.
"Это проект, который мы еще согласовываем, окончательного решения правительства еще не существует", - отметил Степанов.
- Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов допустил введение в Украине "карантина выходного дня" .
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