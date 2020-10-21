Возвращение Милованова, увольнение Трофимова и Ковалив: СМИ сообщили о возможных кадровых изменениях в ОПУ после выборов

21 октября, 2020, 11:55

После местных выборов в Офисе президента возможны кадровые изменения

Об этом сообщает НВ со ссылкой на три независимых источника.

По данным, могут быть уволены первый заместитель главы Офиса Сергей Трофимов и заместитель главы ОП Юлия Ковалив.

Заместителя главы Офиса Кирилла Тимошенко могут повысить до первого заместителя.

Экс-министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова планируют "вернуть в команду президента". Должность неизвестна.