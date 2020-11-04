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Espreso.tvМирВ Лос-Анджелесе и Портленде проходят протесты после голосования на выборах, есть задержанные

В Лос-Анджелесе и Портленде проходят протесты после голосования на выборах, есть задержанные


фото: Usa Today
Президентские выборы в США сопровождались протестами и скандалами, а в ночь, когда подсчитывают голоса, тысячи людей вышли на улицы

Об этом сообщает Usa Today .

Во всех крупных городах Америки происходят столкновения между сторонниками Дональда Трампа, Джо Байдена и полицией.

Десятки людей прошли маршем по улицам Лос-Анджелеса, а в Роли, штат Северная Каролина и Портленде, штат Орегон, собрались сотни людей. Часть из них следила за ходом подсчета голосов, а часть перешла в открытую конфронтацию. Сообщается, что в Миннесоте уже арестовали более десятка участников акций протеста.

Акция протеста в Вашингтоне также имела ячейки конфронтации. На видео, появившемся в сети, видно, что протестующие толкаются и кричат друг на друга, а полиция пытается разогнать толпу.

Также полиция сообщила, что неизвестный мужчина ударили битой по голове, после того, как он выкрикнул "Все жизни имеют значение".

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