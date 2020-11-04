В Лос-Анджелесе и Портленде проходят протесты после голосования на выборах, есть задержанные
Об этом сообщает Usa Today .
Во всех крупных городах Америки происходят столкновения между сторонниками Дональда Трампа, Джо Байдена и полицией.
Десятки людей прошли маршем по улицам Лос-Анджелеса, а в Роли, штат Северная Каролина и Портленде, штат Орегон, собрались сотни людей. Часть из них следила за ходом подсчета голосов, а часть перешла в открытую конфронтацию. Сообщается, что в Миннесоте уже арестовали более десятка участников акций протеста.
Акция протеста в Вашингтоне также имела ячейки конфронтации. На видео, появившемся в сети, видно, что протестующие толкаются и кричат друг на друга, а полиция пытается разогнать толпу.
Также полиция сообщила, что неизвестный мужчина ударили битой по голове, после того, как он выкрикнул "Все жизни имеют значение".
Chaotic Election Night scene at Black Lives Matter Plaza in DC DCprotests DC ElectionNight pic.twitter.com/XxqWx2g5n7- Brendan Gutenschwager (BGOnTheScene) November 4, 2020
Fights breaking out at Black Lives Matter Plaza in DC Washington DC pic.twitter.com/m5NSEWl3h8- Brendan Gutenschwager (BGOnTheScene) November 4, 2020
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