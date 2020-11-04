В Лос-Анджелесе и Портленде проходят протесты после голосования на выборах, есть задержанные

Акция протеста в Вашингтоне также имела ячейки конфронтации. На видео, появившемся в сети, видно, что протестующие толкаются и кричат друг на друга, а полиция пытается разогнать толпу.

Также полиция сообщила, что неизвестный мужчина ударили битой по голове, после того, как он выкрикнул "Все жизни имеют значение".

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