УЕФА может изменить формат Евро-2020

16 октября, 2020, 17:56

Чемпионат Европы-2020 по футболу может пройти в меньшем количестве стран, чем планировалось ранее

Об этом сообщает sport.ua.

Также в УЕФА пока не знают, будут ли допущены болельщики на стадионы, а если будут, то в каком количестве.

"Мы постоянно наблюдаем за ситуацией с коронавирусом, но могу сказать точно, что чемпионат Европы состоится. Однако вместо 12 стран он может пройти в 11, 8, 5 или даже 1 стране. Сейчас сложно сказать", - сказал президент УЕФА Александр Чеферин.

Чемпионат Европы пройдет в 2021 году, в период с 11 июня по 11 июля в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

В июне стало известно, что свой первый матч на Евро-2020 сборная Украины проведет против Нидерландов 13 июня 2021-го года .