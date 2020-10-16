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Espreso.tvСпортУЕФА может изменить формат Евро-2020

УЕФА может изменить формат Евро-2020


фото: Getty Images
Чемпионат Европы-2020 по футболу может пройти в меньшем количестве стран, чем планировалось ранее

Об этом сообщает sport.ua.

Также в УЕФА пока не знают, будут ли допущены болельщики на стадионы, а если будут, то в каком количестве.

"Мы постоянно наблюдаем за ситуацией с коронавирусом, но могу сказать точно, что чемпионат Европы состоится. Однако вместо 12 стран он может пройти в 11, 8, 5 или даже 1 стране. Сейчас сложно сказать", - сказал президент УЕФА Александр Чеферин.

Чемпионат Европы пройдет в 2021 году, в период с 11 июня по 11 июля в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

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