Более 24 тыс.: В Польше - самые высокие суточные показатели инфицирования коронавирусом

4 ноября, 2020, 16:42

За прошедшие сутки в Польше зафиксировали 24 692 новых случая инфицирования коронавирусом, умерли 373 человека. Эти показатели являются рекордными в Польше с начала пандемии COVID-19

Об этом в Твиттере информирует МЗ Польши.

За минувшие сутки больше всего инфицированных выявлено в Великопольском воеводстве (административный центр Познань) - 3952 и Мазовецком (Варшава) - 2797 случаев.

За последние сутки в Польше умерли 373 пациента. Непосредственно от COVID-19 умерли 57 человек, а 316 - от других болезней, осложненных коронавирусной инфекцией.

Общее количество инфицированных в Польше с начала пандемии составляет более 439 000, более 6,4 тысячи умерли. Вылечились уже почти 169 000 человек.

В больницах Польши сейчас находятся 18 654 человека. В то же время подключены к аппаратам ИВЛ 1625 человек с коронавирусной инфекцией.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил, что в среду глава правительства Матеуш Моравецкий объявит о новых ограничениях в стране в связи с коронавирусом.

Как сообщалось, по состоянию на 4 ноября вся Польша находится в красной зоне с жесткими ограничениями, в частности запретом массовых собраний более пяти человек.

По всей Польше правительство страны создает дополнительные временные больницы для пациентов с COVID-19 во всех 16-ти воеводствах страны.

По данным Worldometer, в мире по состоянию на 12 ч. 4 ноября коронавирус зафиксировали более чем 47,9 млн человек 1221852 - умерли, 34400476 - выздоровели.

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