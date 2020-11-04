Украинская теннисистка Свитолина рассказала, пойдет ли в политику

Свитолина убеждена, что политикой должны заниматься люди, которые живут в Украине.

"Меня спрашивают, но на данный момент сложно что-то говорить, ведь я не живу в Украине, не имею полной картины происходящего здесь. Поэтому на данный момент даже не рассматриваю такой вариант. Я считаю, что люди, которые занимаются политикой, должны жить в Украине. Я уехала, когда мне было 14-15 лет и не имею вообще никакого представления ", - пояснила Свитолина.

Украинка призналась, что пока ее не звали ни в одну из политических партий.

"Нет, меня не звали, но меня иногда подкалывают, что мне нужно пойти в политику. И знаю, что многие спортсмены ушли. Прямых приглашений у меня не было, - сказала Элина Свитолина.

Напомним, 19 октября стало известно, что Свитолина осталась в пятерке лучших теннисисток мира .

3 ноября Элина Свитолина рассказала, что хочет выиграть турнир Большого Шлема и стать первой ракеткой мира.

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