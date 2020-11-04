УЕФА наказал пресс-секретаря азербайджанского клуба за призыв убивать армян

4 ноября, 2020, 14:46

УЕФА дисквалифицировал пресс-секретаря азербайджанского футбольного клуба «Карабах», который призвал в соцсетях убивать армян

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Руководителю пресс-службы "Карабаха" Нурлану Ибрагимову временно запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность. Позже УЕФА примет решение по существу дела.

УЕФА наказал Ибрагимова за призыв в facebook убивать армян. Федерация футбола Армении требовала за это исключить "Карабах" из еврокубков.

Азербайджанский клуб выступает в Лиге Европы и играет в одной группе с испанским "Вильярреалом", израильским "Маккаби" из Тель-Авива и турецким «Сивасспором».

1 октября стало известно, что чемпион Европы по вольной борьбе из Армении Арсен Арутюнян ушел добровольцем воевать в Нагорном Карабахе.

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