УЕФА наказал пресс-секретаря азербайджанского клуба за призыв убивать армян
4 ноября, 2020, 14:46
УЕФА дисквалифицировал пресс-секретаря азербайджанского футбольного клуба «Карабах», который призвал в соцсетях убивать армян
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Руководителю пресс-службы "Карабаха" Нурлану Ибрагимову временно запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность. Позже УЕФА примет решение по существу дела.
УЕФА наказал Ибрагимова за призыв в facebook убивать армян. Федерация футбола Армении требовала за это исключить "Карабах" из еврокубков.
Азербайджанский клуб выступает в Лиге Европы и играет в одной группе с испанским "Вильярреалом", израильским "Маккаби" из Тель-Авива и турецким «Сивасспором».
- 1 октября стало известно, что чемпион Европы по вольной борьбе из Армении Арсен Арутюнян ушел добровольцем воевать в Нагорном Карабахе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-