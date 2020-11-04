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Espreso.tvСпортУЕФА наказал пресс-секретаря азербайджанского клуба за призыв убивать армян

УЕФА наказал пресс-секретаря азербайджанского клуба за призыв убивать армян


фото: facebook.com/FKQarabagh
УЕФА дисквалифицировал пресс-секретаря азербайджанского футбольного клуба «Карабах», который призвал в соцсетях убивать армян

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Руководителю пресс-службы "Карабаха" Нурлану Ибрагимову временно запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность. Позже УЕФА примет решение по существу дела.

УЕФА наказал Ибрагимова за призыв в facebook убивать армян. Федерация футбола Армении требовала за это исключить "Карабах" из еврокубков.

Азербайджанский клуб выступает в Лиге Европы и играет в одной группе с испанским "Вильярреалом", израильским "Маккаби" из Тель-Авива и турецким «Сивасспором».

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