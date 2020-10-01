Чемпион Европы по борьбе ушел воевать добровольцем в Нагорном Карабахе

1 октября, 2020, 10:19

Чемпион Европы по вольной борьбе из Армении Арсен Арутюнян ушел добровольцем воевать в Нагорном Карабахе

Об этом сообщает News.am.

Чемпион Европы, бронзовый призер молодежного чемпионата мира по вольной борьбе Арсен Арутюнян присоединился к отряду добровольцев и отправился в Нагорный Карабах.

"Я несколько дней ждал, чтобы с отцом отправиться на передовую. Я присоединился к отряду добровольцев под командованием моего отца Карена Арутюняна, Карена Рашояна и Саяда Айрапетяна. Победа будет за нами. Мы сделаем все возможное, чтобы победить. Да благословит нас Господь. Мы вернемся с победой", - сказал Арсен Арутюнян.

29 сентября стало известно, что чемпион мира по смешанным единоборствам азербайджанец Тофик Мусаев воюет против Армении в Нагорном Карабахе.

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