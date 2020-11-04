Ткаченко заявил, что экземпляры книги "Дело Василия Стуса" получит ряд библиотек

4 ноября, 2020, 15:09

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что передаст экземпляры книги "Дело Василия Стуса" в национальные и областные библиотеки

Об этом он сообщил на странице в Facebook .

"Получил допечать тиража книги о "Деле Висиля Стуса" и сразу отправляю экземпляры в библиотеки - национальные и областные. Как и обещал", - отметил Ткаченко.

Так, книги должны получить:

- Донецкая областная библиотека для детей;

- Областная универсальная научная библиотека им.Д.Чижевского;

- Луганская областная универсальная научная библиотека;

- Николаевская областная универсальная научная библиотека;

- Полтавская областная универсальная научная библиотека имени И. П. Котляревского;

- КЗ "Херсонская областная универсальная научная библиотека им. Олеся Гончара";

- Черниговская областная универсальная научная библиотека имени В.Г. Короленко;

- Публичная библиотека имени Леси Украинки, г. Киев;

- Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого;

- Odesa National Scientific Library / Одесская национальная научная библиотека;

- Харьковская государственная научная библиотека им В.Г. Короленко;

- Национальная историческая библиотека Украины;

- Государственная библиотека Украины для юношества.

Получил допечать тиража книги о «Деле Висиля Стуса» и сразу отправляю экземпляры в библиотеки - национальные и ... Опубликовано Александром Ткаченко Среда, 4 ноября 2020 г.

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