Ткаченко заявил, что экземпляры книги "Дело Василия Стуса" получит ряд библиотек
Об этом он сообщил на странице в Facebook .
"Получил допечать тиража книги о "Деле Висиля Стуса" и сразу отправляю экземпляры в библиотеки - национальные и областные. Как и обещал", - отметил Ткаченко.
Так, книги должны получить:
- Донецкая областная библиотека для детей;
- Областная универсальная научная библиотека им.Д.Чижевского;
- Луганская областная универсальная научная библиотека;
- Николаевская областная универсальная научная библиотека;
- Полтавская областная универсальная научная библиотека имени И. П. Котляревского;
- КЗ "Херсонская областная универсальная научная библиотека им. Олеся Гончара";
- Черниговская областная универсальная научная библиотека имени В.Г. Короленко;
- Публичная библиотека имени Леси Украинки, г. Киев;
- Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого;
- Odesa National Scientific Library / Одесская национальная научная библиотека;
- Харьковская государственная научная библиотека им В.Г. Короленко;
- Национальная историческая библиотека Украины;
- Государственная библиотека Украины для юношества.
Получил допечать тиража книги о «Деле Висиля Стуса» и сразу отправляю экземпляры в библиотеки - национальные и ...Опубликовано Александром Ткаченко Среда, 4 ноября 2020 г.
- Напомним, Дарницкий райсуд Киева запретил распространять тираж книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Виктора Медведчука на такое распространение.
- Директор по маркетингу издательства Vivat Екатерина Аврамчук заявила, что после решения суда книгу раскупилы за считанные минуты .
- Издательство обжалует решение суда о запрете книги.
- Вахтанг Кипиани анонсировал новый тираж книги.
- В Офисе президента заявили, что "приняли к сведению" решение суда по книге о Стусе.
- Министр культуры Александр Ткаченко поддержал книгу "Дело Василия Стуса", заявив, что министерство рекомендует ее к чтению.
- 2 ноября новый тираж книги Вахтанга Кипиани "Правда Василия Стуса" поступил из типографии на склад для упаковки .
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