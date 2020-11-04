Оккупанты 7 раз открывали огонь у Донецкой фильтровальной станции, - отчет ОБСЕ
4 ноября, 2020, 08:56
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала семь выстрелов оккупантов из пулемета в районе Донецкой фильтровальной станции
Об этом говорится в отчете ОБСЕ по состоянию на 2 ноября.
За 3 ноября СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в Донецкой области.
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На Луганщине последний раз нарушение перемирия фиксировалось 29 октября.
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