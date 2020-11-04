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Espreso.tvОбществоОккупанты 7 раз открывали огонь у Донецкой фильтровальной станции, - отчет ОБСЕ

Оккупанты 7 раз открывали огонь у Донецкой фильтровальной станции, - отчет ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала семь выстрелов оккупантов из пулемета в районе Донецкой фильтровальной станции

Об этом говорится в отчете ОБСЕ по состоянию на 2 ноября.

За 3 ноября СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в Донецкой области.

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На Луганщине последний раз нарушение перемирия фиксировалось 29 октября.

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