Оккупанты 7 раз открывали огонь у Донецкой фильтровальной станции, - отчет ОБСЕ

4 ноября, 2020, 08:56

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала семь выстрелов оккупантов из пулемета в районе Донецкой фильтровальной станции

Об этом говорится в отчете ОБСЕ по состоянию на 2 ноября.

За 3 ноября СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в Донецкой области.

Читайте также: Сутки в зоне ООС: оккупанты совершили 6 обстрелов, ранен украинский военный

На Луганщине последний раз нарушение перемирия фиксировалось 29 октября.